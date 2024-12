Gqitalia.it - Black Doves è un avvincente spy-thriller con un protagonista gay

Leggi su Gqitalia.it

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcuni dettagli sulla trama della serie Netflix-Tutti abbiamo già visto una serie come, che si tratti di The Diplomat, Slow Horses, Treason o, all'apice del genere, The Americans: drammi di spionaggio infinitamente avvincenti, ricchi di intrighi e suspense, i cui personaggi centrali potrebbero essere coinvolti in una sorta di cospirazione geopolitica più ampia, che si rivela lentamente come i petali di un fiore che sboccia.Tutto ciò per dire che, sul piano strutturale, tematico e a livello di trama, il nuovo successo annunciato di Netflix per le feste non è particolarmente originale. Tratta di un losco gruppo spionistico che vende segreti a scopo di lucro (le, per l'appunto). Uno dei loro migliori agenti è Helen, interpretata da Keira Knightley, una spia sotto copertura che finge di essere la moglie senza pretese di un importante ministro.