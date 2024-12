Iodonna.it - Benessere intestino: stop al dolore con il rivoluzionario laser mini-invasivo

Dolorose, imbarazzanti, subdole, imprevedibili: le emorroidi sono un disturbo frequente sia negli uosia nelle donne. Si stima che circa la metà delle persone con più di 50 anni di età abbia avuto questo disturbo, in maniera più o meno acuta, almeno una volta nella propria vita. Depressione, ansia e: il decalogo per stare meglio X Quando alimentazione, attività fisica e farmaci e pomate non bastano, il medico può suggerire un intervento chirurgico per migliorare la situazione.