Basket Serie B Interregionale Derby infrasettimanale Civitanova-Senigallia

Si gioca mercoledì 11 dicembre alle ore 21, 10 Dicembre 2024 – Goldengas di nuovo impegnata in, quattordicesima giornata.C’è infatti un turnomercoledì 11 dicembre alle ore 21, con unin programma.Ai padroni di casa della Virtus, già meritatamente vincitori all’andata, ospitano i biancorossi che hanno gli stessi punti in classifica (10, 5 vittorie ed 8 sconfitte) ma sono reduci da due sconfitte consecutive dopo l’exploit di Roseto.Non sta meglio la Virtus che era partita benissimo, oltre le previsioni, ma nelle ultime settimane è rientrata nei ranghi della classifica, in cui, dopo le difficoltà iniziali, le annunciate big hanno iniziato a far valere il proprio valore.Resta positivo il campionato per i virtussini, partiti per la salvezza con una squadra molto giovane ma che, come si è visto nella convincente prestazione dell’andata, non difetta di talento, atletismo e fisicità, simboleggiata dall’ottimo Mohamed Lamine Kaba “Fofana” nativo di Harlem, luogo simbolo delstatunitense ma di passaporto tedesco, fino ad ora uno dei migliori elementi e realizzatori del girone E.