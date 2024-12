Oasport.it - Basket, Sassari ancora ko in Fiba Europe Cup contro Le Portel

Leggi su Oasport.it

Seconda sconfitta inCup per il Banco di Sardegna. La squadra di Nenad Markovic si arrende alla ESSM Leper 83-76 in una sfida punto a punto, in cui le due squadre si sono date battaglia; per i sardi, con Soklowski in panchina per onor di firma, sono mancati gli stranieri: il migliore è Fobbs con 12 punti ma con 5/13 dal campo.Primo quarto in cui gli attacchi fanno un po’ fatica; dopo un inizio a stentofirma un break di 2-8 chiuso con la tripla di Veronesi (6-8 al 4?). Si va a strappi, ma poi nel finale Halilovic e la schiacciata di Renfro a 3” dal termine permettono alla Dinamo di chiudere in vantaggio il primo quarto sul 14-16.Nei secondi 10 minuti gli attacchi iniziano a prendere il sopravvento. Due triple di Fevrier permettono a Ledi rimettere il muso avanti, ma si combatte canestro dopo canestro.