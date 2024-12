Metropolitanmagazine.it - 28 Anni Dopo, il trailer ufficiale del film di Denny Boyle con Aaron Taylor-Johnson

Sony ha rilasciato ildi 28, il terzo capitolo della serie “28 giorni” vedee Garland tornare ai rispettivi ruoli di regista e sceneggiatore. “Il regista premio Oscar Dannye lo sceneggiatore Alex Garland, nominato all’Oscar, si riuniscono per 28, una nuova terrificante storia ambientata nel mondo di 28 Giorni. Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l’isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.