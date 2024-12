Anteprima24.it - Volley Serie C, la Volare lotta ma cede al tie-break contro Pozzuoli

Tempo di lettura: 2 minutiUna grande partita al Palasport di Vitulano con laBenevento che, dopo aver combattuto per cinque set, perdela Pallavolo. Quello di sabato scorso doveva essere il big match della settima giornata e le due squadre in campo non hanno deluso le aspettative: cinque set giocati con il coltello tra i denti per oltre due ore di bellissimo gioco. Applausi a fine gara, comunque, per le ragazze di coach Feleppa – alla loro prima sconfitta stagionale – che ci hanno creduto fino all’ultimo.Il primo set vede le padrone di casa partire con il piede giusto portandosi sul 6-1, ma le ospiti reagiscono giocando punto a punto per poi effettuare il sorpasso sul 17-18 e vincere il set.Nel secondo le beneventane partono con una grinta ed una marcia in più portandosi facilmente sul 16-6, ma un momento di poca lucidità delle padrone di casa diventa decisivo e lascia spazio alle puteolane, abili a sfruttare ogni occasione e a chiudere il set 21-25.