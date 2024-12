Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 20:30

DEL 9 DICEMBREORE 20.20 MATTEO ROSSIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARECIRCONE SOSTANZIALMENTE REGOLARE LUNGO L’INTERO ANELLO, PERMANGONO CODE SOLO TRA IL BIVIO DELL’A24 E PRENESTINA IN CARREGIATA INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PROPRIO IN QUESTO TRATTOREGOLARE ANCHE LA CIRCONE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE AUTOSTRADALI DELLA NOSTRACODE IN SMALTIMENTO ANCHE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIACAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AI CANTIERISULLA DIRAMAZIONESUD PER LAVORI NOTTURNI DALLE 21 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO IL TRATTO DALLO SVINCOLO DI TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE.CHIUSO ANCHE LO SVINCOLO ANAGNI FIUGGI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.