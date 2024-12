Sport.quotidiano.net - Valsa Group Flop al PalaPanini ed ottavo posto

Si chiude con l’e un Alberto Giuliani furibondo il girone d’andata di una Modena mai capace di alzare davvero il livello, ancora senza un’identità precisa e un faro cui aggrapparsi, sia esso un nome o una fase di gioco. Milano domina laper due set, si deconcentra nel terzo, subisce il ritorno di fiamma dei gialloblù e soprattutto l’impatto dei due martelli lasciati inizialmente in panchina, poi nel momento in cui Modena sembra vicina al tie-break fa quello che fanno le grandi squadre: alza il livello generale, aumenta la pressione in battuta e non sbaglia più nulla. Più che nel punteggio complessivo, un 1-3 forse anche bugiardo, generoso con Modena, la differenza vera tra le due contendenti per il terzosta tutta in quel parziale clamoroso di 1-9 del quarto set, da 19-16 a 20-25, quando Kaziyski e Ferre Reggers hanno deciso che poteva bastare così.