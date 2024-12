Terzotemponapoli.com - Ultimi giorni per candidarsi alla Borsa di Studio SuperNews 2025

perdi: crea la tua rubrica sportiva dedicata al calcio degli anni ‘90di– Si avvicina la data di scadenza per la presentazione delle candidature per ladiindetta dtestata sportivarivolta agli studenti universitari italiani. Sarà eletto vincitore il miglior progetto sul “calcio romantico” dei gloriosi anni ‘90.Ladi, del valore di 500 euro, potrà coprire le spese sostenute per i libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento. L’iscrizione è gratuita e potrà essere fatta sul sito istituzionale dell’iniziativa: https://news.superscommesse.it/iniziative/-di-.htmlL’iniziativa richiede ai candidati la realizzazione di una rubrica sportiva,pensata per soddisfare le logiche dei social network, che abbia l’obiettivo di rievocare imprese, leggende e aneddoti di quel periodo d’oro del calcio che sono stati gli anni ‘90, mettendo in luce similitudini e/o discrepanze rispetto all’attualità calcistica.