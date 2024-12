Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-12-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura a bandiera dell’opposizione siriana è stata issata questa mattina sulla ambasciata siriana a Mosca la bandiera della Repubblica Araba siriana simbolo del regime di bashar al-assad era stata rimossa dal dificio dell’ambasciata dopo che L’opposizione dei ribelli Allora l’ho preso il potere nel paese la Turchia in tanto chiedo un governo inclusivo per il futuro ci aspettiamo che gli attori internazionali soprattutto le nazioni unite diano una mano al popolo siriano e sostengano la creazione di una lezione inclusiva ha detto il ministro degli Esteri turco durante una conferenza ad Ankara in Siria iniziata una nuova era ora è necessario concentrarsi sul futuro la Turchia che ha Teso la mano ai suoi fratelli siciliani in tempi difficili sarà con loro in questa nuova pagina che ti ho da Berta Damasco ha detto il ministro convocata una riunione straordinaria del consiglio di sicurezza dell’ONU torniamo in Italia andiamo in Toscana un’esplosione avvenuta in una raffineria a Calenzano vicino a Firenze questa mattina colonna di fumo era visibile anche dai comuni vicini sul posto il sistema regionale di emergenza sanitaria Vigili del Fuoco e forze dell’ordine oltre la Protezione Civile l’esplosione ad avvertire anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta ci sarebbero morti e feriti restiamo in Toscana perché in altri hanno ritirato questa mattina a Lucca i campioni del paziente ricoverato nell’ospedale San Luca già dimessa è guarito che presentava sintomi influenzali potenzialmente riconducibili alla malattia che sta colpendo una regione del Congo i campioni prelevati fanno sapere punti sanitaria saranno analizzati dall’istituto superiore della sanità quindi la cronaca una bimba di 9 anni è morta adopo mangiato un piatto di gnocchi al ristorante è probabile causa del decesso una reazione allergica Si ipotizza il frumento la prima si è sentita male subito dopo il pasto consumato con la famiglia in un ristorante ed è stata portata Policlinico Casilino Poi le condizioni sono peggiorate le stata trasportata al Gemelli dove è deceduta e la procura di Genova indagato due agenti della polizia penitenziaria per la morte di Amir il detenuto di 21 anni di origini tunisine che c’è ucciso il 4 dicembre al carcere di Marassi un aperto subito un fascicolo incaricato gli investigatori di acquisire le immagini di videosorveglianza per capire cosa fosse successo con esattezza il giovane accusato di furto e resistenza si era impiccato nel bagno della Cella era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa