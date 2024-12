Game-experience.it - Ubisoft venderà asset come Assassin’s Creed e Rainbow Six Siege nel 2025, secondo un analista

Leggi su Game-experience.it

Il notodel mondo dei videogiochi, Joost van Dreunen, ha rivelato di prevedere cheinizierà a vendereimportanti entro il, vendendo con ogni probabilità anche IP di assoluto valoreSixleggiamo su Tweaktown, Joost van Dreunen ha ammesso proprio in queste ore di prevedere che il publisher francese non riuscirà a superare nel corso dei prossimi anni il periodo a dir poco difficile che sta vivendo da un po’ di tempo a questa parte, trovandosi costretta addirittura a vendere degliimportanti.Leggiamo quanto affermato dall’nel suo ultimo post della newsletter:“è diretta verso la privatizzazione e lo smantellamento nel. Con il prezzo delle sue azioni in calo da $ 28,19 a $ 12,30 anno su anno, la società è diventata un obiettivo di acquisizione attraente.