Tutti i rimedi contro le labbra screpolate

Dopo aver scovato le migliori creme viso idratanti per contrastare il freddo, è arrivato il momento di pensare alle. Quest'ultime infatti, con il viso e le mani, sono le parti del corpo maggiormente esposte al freddo e quindi soggette alle intemperie dei mesi invernali, proprio per questo non bisogna farsi trovare impreparati: è tempo di rifornirsi e scoprire le ultime novità per la cura delle, prima però rispolveriamo le basi. Sono due gli step fondamentali per avere dellecurate e visibilmente sane: esfoliazione e idratazione.L’ideale sarebbe esfoliare leuna volta a settimana optando per i vecchidella nonna, come zucchero e miele, oppure selezionando alcuni tra i prodotti creati ad hoc: Un valido alleato è il Fresh Sugar Lip Polish Exfoliator di Fresh, composto da burro di karatè e olio di jojoba, che mira a idratare lelasciandole morbide.