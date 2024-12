Ilrestodelcarlino.it - Terzo successo di fila, il Castelfidardo non si ferma più

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 AVEZZANO 0 (3-5-2): Elezaj; Morganti, Imbriola, Boccaccini, Costanzi (45’ st Ausili ), Miotto (45’ st Pierantozzi), Gambini, Baldini, Fabbri, Braconi (24’ st Nanapere), Caprari (27’ st Cotugno). Panchina: Manganelli, Fossi, Castorina, Garbattini, Carano. All. Zitti (squalificato Giuliodori). AVEZZANO (3-5-2): Cultraro; Quaranta, Konate (10’ st Passewe), Sbardella, Ferrandino (1’ st Alessi), Graziano, Verna, Luciani, Pensalfini (27’ st Vantaggiato), De Silvestro (37’ st Viotti), Ferrari (37’ st Coiro). Panchina: Zamarioni, Carriola, Lombardi, Valvassori, Viotti. All. Pochesci. Arbitro: Basetti di Lucca Rete: 44’ pt Boccaccini. Note: ammoniti Baldini, Caprari, Luciani, De Silvestro, Pensalfini Tris vincente diin campionato per il. Domati anche i Lupi di Avezzano da parte dei fidardensi che si prendono la terza vittoria diin campionato dopo quelle contro la Forsempronese in casa e il Roma City in trasferta e danno una bella sferzata alla calssifica.