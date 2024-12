Lapresse.it - Terremoto a Caserta, scossa di magnitudo 3.6 nel comune di Roccamonfina

Undi3.6 si è verificato alle 7.33 con epicentro neldi, in provincia di, a una profondità di 2 km. Ilè stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv. Laè stata avvertita dalla popolazione in gran parte della provincia die anche in alcune zone del Napoletano. Al momento non risultano danni a persone o cose. ? DATI #RIVISTI #ML 3.6 ore 07:33 IT del 09-12-2024 a 2 km NW(CE) Prof= 1.5 Km #INGV41003461 https://t.co/fXgxzIJwCN https://t.co/NEQ7tpLPrm— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 9, 2024