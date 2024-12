Ilrestodelcarlino.it - Stival e Bulovic non bastano, Clai in affanno contro Messina

3 (25-17; 15-25; 22-25; 13-25)13,16, Messaggi, Rizzieri, Bacchilega 4, Pinarello, Mescoli 1, Ravazzolo 10, Arcangeli, Migliorini 1, Mastrilli, Gambini, Visentin, Pomili 11. All. Caliendo.: Diop 18, Norgini, Olivotto 10, Carraro 3, Modestino 19, Rossetto 1, Mason 8, Trevisiol, Caforio, Babatunde 1, Guzin. All. Bonafede. Arbitri: Magnino e Villano. In serie A2 ci sono le squadre terrestri come la, e le extra terrestri:. La formazione di Nello Caliendo gioca per mantenere la categoria, le messinesi invece per salire e i due organici sono ben diversi l’uno dall’altro. Quando le premesse sono queste, il divario si vede sul campo e le partite rispettano il pronostico. Ma lanon va in campo a fare passeggiate e l’ha dimostrato nel primo set.