Zon.it - San Marzano, 33enne condannato a più di 4 anni per maltrattamenti ed estorsione

Un uomo di 33, originario di Nocera Inferiore, è statoa 4e 10 mesi di reclusione per(anche tentata) e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le accuse, per mesi avrebbe aggredito la madre e il fratello, chiedendo insistentemente denaro e usando minacce e violenza.Il divieto di avvicinamentoLa vicenda, avvenuta a Sana fine 2023, ha portato inizialmente al divieto di avvicinamento per l’uomo, stabilito dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. Attualmente residente in una comunità terapeutica, gli è stato riconosciuto un vizio parziale di mente. La sentenza ha confermato le accuse, descrivendo la furia delcontro i familiari, divenuti vittime della sua disperata ricerca di denaro.Segui ZON.IT su Google News.