Rangers Qualiano vincono 2-0 contro il Folgore Cappella

Nell’undicesima giornata di campionato iil, in un match combattuto in casaLa partita è iniziata su un unico binario ed ha proseguito nei migliori dei modi con l’attenzione sempre presente del direttore calcistico Pasquale Palma e dell’Allenatore Antonio Vassallo.Ihanno combattuto fortemente a denti strettiiluna squadra di alta rilevanza e tra i più forti incontrati nel percorso calcistico della squadra.In partita ha esordito l’attaccante deiSpilabotte arrivato in settimana in campo.Il primo tempo è stato segnato da un 2-0 grazie al goal di Terracciano accompagnato da Mango . La prima trasversa è stata invece conquistata nei primi 5 minuti da Spilabotte il nuovo acquisto della squadraLa partita è poi proseguita senza alcun intoppo ed a favore della squadra conquistando totalmente il 2-0.