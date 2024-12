Cityrumors.it - Puff Daddy, nell’inchiesta anche Jay-Z: il marito di Beyoncé accusato di stupro su una minorenne

, il caso che riguarda il noto rapper si arricchisce di ulteriori dettagli:diil collega Jay-Z.è in carcere da marzo con le accuse die violenza sessuale. L’indagine partita dai rilevamenti delle autorità americane, tuttavia, prosegue. Al centro sempre i party del rapper: ormai definiti bianchi non solo per una sorta di pena del contrappasso elitaria.Jay-Zdie molestie (ANSA-CityRumors.it)Sean Combs, il vero nome dell’artista, organizzava determinate feste per dimostrare chela comunità black poteva dire la propria in fatto di divertimento ed escludere chiunque volesse in nome della supremazia musicale e non solo. Si vestivano di bianco per sentirsi importanti, proprio come coloro che – in maniera intollerante – avevano esclusoe i suoi compari soltanto per il colore della pelle.