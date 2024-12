Iodonna.it - Per gli auguri natalizi il sovrano inglese ha optato per una foto scattata in primavera

Non è stato un anno facile per re Carlo III e la regina Camilla. E forse per questo, la tradizionale cartolinaa Royal scelta per il 2024 non mostra chiari riferimenti festivi. Ilha preferito un’immagine semplice,lo scorso aprile dallagrafa Millie Pilkington nei giardini di Buckingham Palace, in un periodo in cui si stava già sottoponendo a cure anti cancro. Kate Middleton, cappotto rosso e gonna tartan: il look perfetto per il concerto di Natale X La cartolinaa di re Carlo III e della regina CamillaSi tratta della terza cartolinaa emessa dal re da quando è salito al trono, nel settembre 2022.