Ora entra lei Grande Fratello il nome della nuova concorrente ed è subito bufera | Ma perché?

L’edizione 2024 delprosegue, anche se i risultati in termini di ascolti non sembrano soddisfare le aspettative. Per cercare di attrarre nuove fette di pubblico, la produzione avrebbe deciso di introdurre nuovi ingressi nella casa. Tra i nomi più chiacchierati, secondo alcune indiscrezioni, c’è quello di Maica Benedicto. La mospagnola, già conosciuta per la sua partecipazione al Gran Hermano e per una breve visita nella casa italiana nei mesi scorsi, potrebbe tornare questa volta comeufficiale, varcando la celebre porta rossa per competere nella gara verso la vittoria.Durante questa edizione, ilha sperimentato un doppio scambio con la versione spagnola del reality. Maica Benedicto,del Gran Hermano, è stata ospite per 48 ore nel loft romano, lasciando momentaneamente la casa spagnola.