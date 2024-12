Lortica.it - Opocsoro

Il 9 dicembre si presenta come una giornata perfetta per confermare che il caos regna sovrano, e noi siamo solo pedine in un gioco che neanche le stelle capiscono. Se ti senti perso, non preoccuparti: sei in buona compagnia. Le costellazioni, con la loro infinita saggezza, sono qui per offrirti consigli inutili ma divertenti.Ariete(21 marzo – 20 aprile)La tua impulsività oggi potrebbe farti finire in situazioni che neanche il miglior sceneggiatore di film comici riuscirebbe a inventare. Prima di agire, prova a contare fino a 10. Oppure almeno fino a 3, che già sarebbe un progresso per te. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi il tuo mantra è: non muoversi è la soluzione a tutto. Mentre tu ti crogioli nella tua testardaggine, il mondo va avanti senza di te. Almeno alzati per prendere uno snack: il tuo stomaco ha più iniziativa di te.