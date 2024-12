Gqitalia.it - Nosferatu di Robert Eggers spiegato da Willem Dafoe

Leggi su Gqitalia.it

Nel 2024 lo abbiamo visto in Povere creature! e Kind of Kindness di Yorgos Lanthimos, a inizio 2025, per una nuova versione di, torna a essere diretto dal regista di The Witch. Una collaborazione nata nel 2019 con The Lighthouse e proseguita nel 2022 con The Northman.Perché tornare a lavorare con? «Per un milione di ragioni. E lo faremo di sicuro un’altra volta», spiega. Come spesso è accaduto nella sua carriera, l’attore si è legato con dedizione e impegno alla filmografia di alcuni autori. «È un sognatore, qualcuno che crede davvero in ciò che fa», prosegue, che nel film horror interpreta il professor Albin Eberhart Von Franz, esperto in medicina, misticismo e forze esoteriche. «Attraverso le sue opere,riesce a raccontare storie che parlano di ciò che accade oggi, pur ambientandole in un’altra epoca».