NBA, i risultati della notte (9 dicembre): cadono i Cavs, mentre Joki? ne mette 48 agli Hawks

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state ben 12 le partite giocate. La prima notizia è il ko di Cleveland, alla quarta sconfitta stagionale,spiccano i 48 punti di Nikola? contro Atlanta e le nette vittorie di Denver, Memphis e Sacramento. Ecco come è andata.Tornano al successo i Milwaukee Bucks che espugnano il campo dei Brooklyn Nets per 113-118. Match combattutissimo e che i Bucks ribaltano negli ultimi due minuti, con i liberi di Lillard a creare il solco decisivo. Ai Nets non bastano i 34 punti e 11 assist di Dennis Schröder,sono 34 punti, ma 11 rimbalzi, quelli di Giannis Antetokounmpo. Vittoria esterna anche per i Philadelphia 76ers che superano i Chicago Bulls 100-108. 76ers che da metà match sono in controllo senza problemi, grazie anche ai 31 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid.