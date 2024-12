Secoloditalia.it - Monza, 24enne accoltellata alla schiena in un centro commerciale. Giallo su aggressore e movente

Leggi su Secoloditalia.it

L’unica certezza sulla brutale vicenda di cronaca che arriva daè che la, portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo della città dopo essere statain undi Via Prealpi, a Giussano (in provincia diBrianza) è che la vittima versa in gravissime condizioni. La violenta e improvvisa aggressione si è consumata oggi, intorno alle 13.30, quando qualcuno, al momento ancora ignoto, ha sorpreso alle spalle la ragazza che si trovava vicinosua auto. Un’aggressione certamente anomala, quella su cui indagano i carabinieri, che al momento escludono che potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina.in unE allora? Si procede per gradi. Con i rilievi e i riscontri del caso.