Donnapop.it - Momenti di terrore per Eleonora Giorgi: ricoverata in ospedale, ecco le ultime news sulla malattia

Leggi su Donnapop.it

, una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano, ha vissuto un periodo difficile, come ha raccontato recentemente durante la sua partecipazione al programma Verissimo. La sua presenza in studio, sebbene da casa e in compagnia dei suoi cari, è stata segnata da una rivelazione preoccupante riguardo alla sua salute., infatti, ha voluto condividere con il pubblico il difficile momento che ha vissuto a causa di un grave problema di glicemia, un disturbo che l’ha costretta a un ricovero ospedaliero improvviso. Nonostante le difficoltà, l’attrice ha voluto rassicurare i suoi fan, confermando la sua determinazione e il suo spirito combattivo.Cosa è successo a? Il ricovero inNel corso della sua partecipazione al programma,ha spiegato che l’improvviso picco di glicemia l’ha costretta a un ricovero urgente, ma fortunatamente ora si sta riprendendo.