Mister Movie | Il 31 dicembre sarà un giorno triste per i fan di Transformers

Per i fan della serie di film di Michael Bay, c'è una brutta notizia: la maggior parte dei suoi film lascerà Netflix alla fine del mese, il 31. Questo significa che gli abbonati perderanno l'opportunità di rivedere la saga completa di, tranne l'ultimo film della serie, The Last Knight.L'addio disu Netflix: Un segno del futuro del franchise?class="wp-block-heading">Mentre molti potrebbero considerare questi film come episodi di intrattenimento leggero e meno apprezzati dalla critica, non si può negare che abbiano avuto un impatto significativo nel portare il franchise di robot travestiti sul grande schermo con effetti visivi mozzafiato e trasformazioni dettagliate.Il significato dell'addio disu Netflixclass="wp-block-heading">Il primo film del 2007,, potrebbe essere la perdita più grande per i fan, non solo perché ha dato inizio a tutto, ma è spesso considerato il migliore della serie.