Liberoquotidiano.it - Milano: intesa tra uffici giudiziari, avvocati e giornalisti per ordinanze

, 9 dic. (Adnkronos) - Un'tra Tribunale di, Procura, Ordine deidella Lombardia, Ordine deglie Camera penale di, per garantire a chi si occupa di giustizia l'accesso adi custodia cautelare che hanno un interesse pubblico o ad atti e sentenze che possano avere rilevanza per la stampa. E' l'obiettivo del documento - firmato dal presidente del tribunale Fabio Roia, dal procuratore Marcello Viola, dal presidente dell'Ordine degliAntonino La Lumia, la presidente della Camera penale meneghina Valentina Alberta e il presidente dell'Ordine deidiRiccardo Sorrentino - che ha l'intento dichiarato e condiviso di "coniugare la presunzione di innocenza e una corretta e completa informazione". La parola più usata dai firmatari è "equilibrio" e l'auspicio del presidente del Tribunale diRoia è che questo "progetto pilota possa essere usato in altre province".