Milan Jovic ha un obiettivo | ecco quando può tornare – CMIT

L’attaccante serbo sta recuperando dopo l’operazione per debellare la pubalgiaAlmeno altre due settimane di stop.dovrà saltare le prossime partite di campionato contro Genoa e Verona e quella, quindi, di mercoledì di Champions League contro lo Stella Rossa.ha unpuò(LaPresse) – Calciomercato.itSecondo indiscrezioni di Calciomercato.it, l’intento dell’attaccante resta infatti quello di recuperare contro la Roma il prossimo 29 dicembre, a San Siro. Dopo l’operazione, avvenuta lo scorso 29 novembre a Belgrado, per rinforzare il canale inguinale sinistro e debellare la pubalgia, l’ex Viola ha fissato il suo rientro e deciso di continuare il recupero aello. E da ieri sta proseguendo tutte le terapie del caso ao. Il suo futuro? Ad oggi resta ancora in bilico e sicuramente a gennaio verranno valutate anche altre soluzioni, in particolare quelle dalla Turchia e dalla serie A.