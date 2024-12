Sbircialanotizia.it - Mbappé contro i genitori ossessivi, “Lasciate divertire i vostri figli”. Cresce l’allarme sulla genitorialità tossica

Leggi su Sbircialanotizia.it

Kylianchiede aidi lasciare in pace i propri, spesso sottoposti ad estenuanti allenamenti sin da piccoli. In Francia l’ossessione per la performance sportiva sta diventando un problema sempre più diffuso, tanto che è stato pubblicato un cortometraggio per denunciare la tossicità di questi comportamentiali. Il nome ufficiale del corto è .