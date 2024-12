Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: subito posizione a doppio taglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:23 Per altre vie, si è arrivati a questaanche nella recente Sonis-Vokhidov, giocata quest’anno e finita patta.10:22 8. Axe3decide di catturare (piuttosto saggiamente) d’Alfiere, per non distruggere ciò che c’è davanti al suo arrocco.spinge con 8. e5.10:21 Questasi è creata spesso alli appena inferiori all’ELO 2500, e l’ultima volta nel 2023. La prima (di cui si abbia notizia) è del 1975, in totale 13 evenienze.10:18non ci va giù per il sottile, decidendo per 7. dxe3, creando unamolto interessante da osservare.10:17 E in effettigioca 7. d3, mossa che come detto ha perfettamente senso.10:16 A questo punto le più naturali sono il cambio exd4 Cxd4, ma anche d3 che apre la casa d2 al Cavallo, come anche il cambio sempre in d4, ma di Cavallo a “chiamare fuori” la Donna del Nero.