Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese ha posizione favorevole, ma l’orologio sta per diventare protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:22 Il momento della verità di oggi.22.Bg5?! seems to make’s position worse, but only ifplays 23.Nf4! #pic.twitter.com/ZMibZtwyHI— chess24 (@chess24com) December 9,13:20 Situazione davvero da “all or nothing” percon meno di 22? sul.13:18 22. Ag5,cerca di tirare una trappola quasi disperata a, che ora non deve cambiare gli Alfieri, ma ha una risorsa spettacolare inserendo il Cavallo in f4! La troverà?13:16fa vibrare molto fortemente la sua sedia, il classico indice del suo nervosismo e della sua mancanza di tranquillità. Ha ormai poco più di 20? sulper le prossime 18 mosse.è a quota 23’53”.13:15 Secondo i motori è buona Ca5, ma è un’altra di quelle mosse quasi “da metal detector”, nel senso che piace ai motori, molto meno agli umani che possono preferire una Ce7 se parliamo del Cavallo in c6.