Lanazione.it - L’Isolotto sempre più in fuga. Malpici (Florence) segna 5 gol

Tredicesima giornata nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone Eporta a nove punti il proprio vantaggio sulle seconde. La capolista batte in casa per 4-1 proprio la Sancat, con la doppietta di Bercigli e le reti di Di Pasquale e Ariani. La Sancat, a segno con Muanda, viene raggiunta al secondo posto dalla, che nell’anticipo del sabato ha vinto per 8-3 sul campo della Sales con cinque reti realizzate da. Nelle altre gare vittoria interna per il Casellina, che batte per 3-1 il Bibe (doppietta di Tonoli e gol di Pratesi); successi in trasferta per il San Giusto Le Bagnese (1-0 con l’Impruneta Tavarnuzze, rete di Gimignani) e la Sambuca (4-0 con il Club Sportivo Firenze). Pareggio per 1-1 nel derby tra Mercatale e Grevigiana. Nel Girone D lo Spartaco Banti Barberino si aggiudica il derby di Vicchio, battendo la Sandro Vignini con un gol di Messina al 78’.