L’ambiguità della Turchia dentro la Nato e il dilemma dell’Occidente

La crisi siriana evidenzia un’area a fortissima instabilità ed ambiguità. Assad, dittatore siriano di una dinastia feroce che governava il paese con le armi chimiche, era il principale alleato in MediorienteRussia, nel frattempo il pascia ottomano Erdogan amico a parole, e non solo, di Putin è uno dei fautori dell’avanzata vittoriosa dei ribelli compositi che hanno liquefatto il regime, se poi ci mettiamo a Nord i curdi, e l’Isis di Al – Jolani sembra un cocktail micidiale. Questa guerra tra bande avrà certamente una fazione perdente che sono gli alawiti, la parte siriana da cui proveniva la famiglia Assad, e si pensa produrrà una mole di profughi che scapperanno per evitare vendette e saccheggi. Mala, ma furbamente e necessariamente amicaRussia, quanto potrà durare? Possiamo condannare la Romania e l’Ungheria di vicinanza ai russi e tenerci nella, armandola e condividendo strategie militari, la? Tutto questo per mantenere delle basi più americane chein Alia? Lo scenariodalla guerra fredda ad oggi è mutato completamente e lacon Erdogan pascià tutto assomiglia meno che ad una democrazia.