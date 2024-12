Iltempo.it - La caduta di Assad, ora manca l'Iran. Decisive le mosse di Israele e Usa

Il Medio Oriente ribolle. Dopo Hezbollah in Libano e Hamas nella Striscia di Gaza, ora cade anche la Siria, da dove la Russia si ritira precipitosamente. E l'trema. Questo effetto domino potrebbe arrivare a Teheran e destabilizzare anche il regime degli Ayatollah che, soprattutto nelle ultime settimane, ha visto soccombere alleati e proxy? Cosa accadrà ancora in quell'area è complicato da prevedere. Mosca, intanto, ha abbandonato la Siria al suo destino, pur concedendo asilo politico a Bashar al-. Un segnale preoccupante per Teheran che non ha più l'alleato "fidato" nel Paese che avrebbe voluto controllare per continuare a estendere il suo dominio nell'area. La Turchia, attore ambiguo e inaffidabile, ha aiutato l'avanzata dei ribelli, jihadisti conclamati, contro i curdi. Uno scacchiere complesso che è ancora ben lontano dalla stabilità e dove anche il ritorno di Donald Trump potrebbe aver fatto la differenza.