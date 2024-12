Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, energia e infrastrutture al centro delle strategie in Spagna

Leggi su Lettera43.it

La divisione IMI Corporate & investment Banking diconferma il suo ruolo a sostegno degli investimenti in settori strategici comenel mercato spagnolo. In ambito project finance, principale modalità per finanziare tali iniziative, risulta nei primi 10 mesi del 2024 fra le prime 15 banche al mondo e fra le prime 10 sul mercato EMEA. La divisione del Gruppo ha, infatti, partecipato a operazioni per un importo complessivo pari a circa 30 miliardi di euro a livello globale (circa il 15 per cento del mercato) e per oltre 16 miliardi di euro a livello EMEA (circa il 20 per cento del mercato). Negli ultimi due anni, nel mercato spagnolo, ha partecipato a 13 progetti strategici nei settori dell’per un controvalore complessivo di circa 27 miliardi di euro.