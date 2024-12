Lanazione.it - Il ruolo delle autobotti, le eventuali lacune di sicurezza: Calenzano, l’inchiesta della procura

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 9 dicembre 2024 – E’ presto per stabilire quali siano le cause dell’esplosione nel deposito Eni a. Servono accertamenti, indagini, verifiche. Iltore capo di Prato Luca Tescaroli ha annunciato in una nota che sarà aperto un procedimento penale per appurareresponsabilità. ESPLOSIONE DI UN DEPOSITO CARBURANTE ENI "Un'esplosione con conseguente incendio e danneggiamento del deposito Eni" - si legge nella nota- ha prodotto la morte di due persone e il ferimento di nove soggetti, di cui due molto gravi". "Allo stato è possibile evidenziare che al momento dell'esplosione erano presenti diverseparcheggiate all'altezza degli stalli di approvvigionamento del carburante". Esplode raffineria Eni a: morti, feriti e paura.