Anteprima24.it - Il Napoli di Conte cade ancora contro la Lazio: decide Isaksen

Tempo di lettura: 3 minutiNel big match della 15ª giornata di Serie A, laespugna il Maradona e infligge un’altra delusione al. Èa firmare la rete decisiva al 79’, proiettando i biancocelesti a 31 punti in classifica, al pari di Inter e Fiorentina, e a una sola lunghezza dagli azzurri, ora secondi con 32 punti. In vetta resiste l’Atalanta, a quota 34.Per ildi Antonio, reduce dall’eliminazione propriolain Coppa Italia, è un momento delicato: due sconfitte consecutivei capitolini che rischiano di pesare sull’umore e sulla rincorsa al primo posto.La partita – Ilparte forte, e già al 3’ sfiora il vantaggio: Di Lorenzo serve un pallone invitante a Politano, che dal fondo trova McTominay. La conclusione dello scozzese è potente, ma Provedel si supera deviando in angolo.