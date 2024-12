Justcalcio.com - “Il Manchester United ha tenuto trattative per un attaccante assolutamente infuocato: era una combinazione di Messi e Ronaldo riuniti in uno solo”

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Ilha avutocon un vincitore del Pallone d’Oro che avrebbe illuminato la Premier League con le sue sensazionali doti, ma non è riuscito a portare a termine l’affare, ha rivelato l’ex vice allenatore Rene Meulensteen.L’olandese ha fatto parte dello staff di Sir Alex Ferguson allodal 2001 al 2006 ed è tornato al club come vice allenatore nel 2007, rimanendovi per altri sei anni.E ha rivelato che Ronaldinho, che si è classificato al 21esimo posto nella lista dei più grandi calciatori di tutti i tempi stilata da FourFourTwo, sembrava essere in linea per un potenziale trasferimento ad un certo punto.