Donnapop.it - Il dramma di Sophie Codegoni, ha la scorta per paura di Basciano: ecco la sua nuova vita

La vicenda trae Alessandrocontinua a far parlare di sé, e oggi la giovane ex protagonista di Uomini e Donne vive con il peso di un grande. Dopo l’arresto die le accuse che le sono state mosse,ha deciso di raccontare la sua realtà quotidiana, segnata dallae dalla necessità di vivere sotto.La suaè stata stravolta da questa situazione, e l’ex tronista ha parlato della costanteche l’accompagna, rivelando come, ad oggi, sia costretta a girare con delle guardie del corpo. Un cambio radicale che ha scosso non solo lei, ma anche i suoi fan e l’opinione pubblica, che si interroga sulla gravità del contesto che l’ha portata a vivere una realtà tanto dolorosa.racconta lache sta vivendo: vive con laIn una recente intervista al Corriere della Sera,ha svelato la sua terribile esperienza, raccontando di come la suasia stata segnata dal controllo ossessivo e dalle violenze psicologiche subite da Alessandro