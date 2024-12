Lanazione.it - Il dramma dei pakistani : "Siena off limits per gli stranieri. Abbiate il coraggio di dirlo"

"La storia continua, sotto gli occhi di unadistratta e tutta intenta a celebrare le prossime feste". Anna Ferretti , consigliere comunale del Pd torna sulla vicenda dei. Niente è cambiato, la storia di ripete. "Sabato sera – scrive la consigliera – mentre la temperatura era scesa e di nuovo cominciava a piovere i vigili urbani hanno ricevuto l’ordine di accompagnare nel dormitorio della Caritas i richiedenti asilo che erano tornati nel parcheggio il Duomo. Dovevano essere, in base alle richieste fatte dall’Assessore Papi alla Diocesi, massimo una decina, sono arrivati in diciotto e poi se ne sono aggiunti altri. I vigili hanno eseguito l’ordine, dato dal Comune forse perchè preoccupati da una persona che si era sentita male. Il Direttore Caritas Don Vittorio con i volontari hanno cercato disperatamente spazi inesistenti in modo che nessuno rischiasse la vita per assideramento.