I Golden Globe 2025 vedono in nomination anche Vermiglio e Challengers

Leaiaprono ufficialmente la stagione dei premi. Emilia Pérez di Jacques Audiard, musical osannato a Cannes, fa la parte del leone, e farà sudare il nostrotra i candidati nella categoria Miglior titolo Internazionale.e gli altri candidatiSarà durissima per il film di Maura Del Pero, che se la dovrà vederecon l’eccellente I’m Still Here di Walter Salles, amato alla Mostra di Venezia. C’è ancora un po’ di Italia grazie a Isabella Rossellini, candidata tra le attrici non protagoniste per Conclave.Tra le migliori Commedia o Musical ci sonoAnora, Palma d’Oro a Cannes,di Luca Guadagnino e il body horror The Substance, mentre nella categoria “drammatica” spiccano The Brutalist, Conclave e Dune: Parte 2. Audiard, Sean Baker, Brady Corbet, Coralie Fargeat e Payal Kapadia sono i migliori registi.