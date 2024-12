Secoloditalia.it - Green, la faccia tosta del commissario Ue macroniano: “Destra ideologica”. Ecr e Ppe lo riportano alla realtà

Incurante della crisi dell’auto, aggravata dalle loro follie, la sinistra Ue insiste sull’elettrico e sulla necessità di andare avanti come se nulla fosse. Dopo la vicepresidente esecutiva socialista, la spagnola Teresa Ribera, che ha sostenuto che la revisione del termine del 2035 per lo stop a benzina e diesel non è in discussione, ora è il vicepresidente franceseStéphane Séjourné a rilanciare. Con una accusa incredibile, che ribalta la: “Ci possono essere preoccupazioni legittime, ma alcuni, in particolare all’estrema, fanno di questo argomento una lottache non ha nulla a che fare con la razionalità economica. L’industria dell’automobile elettrica, in termini di posti di lavoro o di vendite all’estero, sarà l’orgoglio europeo tra pochi anni”, ha sostenuto nel corso di un’intervista al quotidiano francese Les Echos.