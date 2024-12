Panorama.it - Governo: approvati il dl Milleproroghe e le modifiche al ddl Bilancio

A neanche una settimana dall’adozione del dl Fisco, si sono svolti oggi il vertice di maggioranza fra i capi di partito dele il Consiglio dei ministri per l’approvazione del decreto legge. Il vertice di maggioranza, svoltosi appena prima del Cdm, ha visto apportare alcuneal ddl. Tra le principali si segnalano la tassazione al 5% per gli straordinari degli infermieri e degli specializzandi, l’introduzione della Flat Tax per i dipendenti con reddito fino a 35.000 euro (innalzato dai precedenti 30.000), la cancellazione del turn over per le forze dell’ordine e gli enti locali, che prevedeva un numero di assunzioni uguali al numero delle uscite. Inoltre, è stato pensato uno sconto fiscale alle imprese che investono i loro guadagni e assumono: per tali aziende ci sarà uno sconto sull’Ires del 4%, coperto da un contributo preso da banche e assicurazioni.