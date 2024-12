Davidemaggio.it - Golden Globes 2025: tutte le nomination. The Bear in testa tra le serie. Vermiglio in lizza come miglior film straniero

© Netflix / Adam RoseIl 5 gennaioal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles si terrà la cerimonia di premiazione per l’ottantaduesima edizione dei, assegnatiogni anno aie programmi televisivi della stagione precedente. Sul fronte cinema spicca la candidatura,, didi Maura Delpero – che ha già trionfato a Venezia – sulla vita di un paesino nell’ultimo anno della seconda guerra mondiale. Si segnalano poi Challengers di Luca Guadagnino, candidato nella categoriacommedia o musical; Isabella Rossellini, ine attrice non protagonista in Conclave; e la rediviva Pamela Anderson, candidatae attrice in undrammatico. Il musical, su un signore della droga che decide di diventare donna, Emilia Perez, in Italia dal 9 gennaio, entra nella storia per le ben 10ottenute.