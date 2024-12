Iodonna.it - Giornate al mare, spettacoli pirotecnici, escursioni nella natura e party mondani: anche quest’inverno Dubai si conferma una delle mete più ambite per dare il benvenuto al Nuovo Anno al caldo, immergendosi nelle tante anime della città. #VisitDubai

Dicembre è il mesefeste per eccellenza, momento ideale per visitare, che affascina con le sue molteplicii visitatori che la scoprono per la prima volta o amano ritornare ogni.A sole sei ore di volo dall’Italia, laemiratina invita a trascorrere le festività al, senza rinunciare all’atmosfera magica di questo periodo. Fra dicembre e gennaio, il clima è perfetto: temperature tra i 15 e i 25 gradi permettono di trascorrere letra tuffi al, piscine sospese, brunch con i piedisabbia ednel deserto, per poi godersi villaggi di Natale e fuochi d’artificio con le attrazioni più iconichesullo sfondo. Fuochi d’artificio sopra Jumeirah BeachNatale alPer celebrare in famiglia, in coppia o con gli amici, si può scegliere uno degli oltre 20.