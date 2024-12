Cultweb.it - Finisce il The Eras Tour, cosa farà adesso Taylor Swift?

Con lo show a Vancouver, in Canada,ha concluso il suo straordinario The, segnando un momento storico nella sua carriera. Con oltre 149 concerti in 53 città e più di 10 milioni di spettatori, ilè stato un successo senza precedenti, generando più di 2 miliardi di dollari di vendite di biglietti e creando un fenomeno culturale unico. Ora, con ilalle spalle, si aprono molteplici scenari per il futuro dell’artista: dal completamento dei suoi album preregistrati, a nuovi progetti musicali, cinematografici e filantropici. O, forse, una pausa dal mondo dello spettacolo.Il The, iniziato a marzo 2023, ha rappresentato una celebrazione della carriera di, ripercorrendo ogni fase della sua evoluzione musicale, con outfit specifici per ogni epoca.