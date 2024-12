Sport.quotidiano.net - Dalla Chiesa, Ciriesi vince il derby di famiglia

È stata la giornata di Francesca, quella che ha concluso il 33° Memorial Generale-Master d’Italia al Gese di San Lazzaro, Bologna. L’amazzone delle Fiamme Oro ha vinto infatti il prestigioso GP "Il Resto del Carlino", seconda donna a conquistarlo dopo Alessia Marioni nel 2015. L’atleta delle Fiamme Oro in sella a baio hannover di 9 anni Cash Royal 4 ha realizzato il più veloce tra i soli due percorsi netti della prestigiosa competizione, battendo suo fratello Federico, anch’egli in forze alle alle Fiamme Oro, in sella a Quincy Juice, 12enne baio holsteiner, lo stesso cavallo con cui aveva vinto il Memorial l’anno scorso. Il bis glielo ha impedito questa sorta di "gara in" nella quale ha prevalso Francesca, una delle più talentuose pedine – senza nulla togliere a Federico – della Nazionale e del salto ostacoli azzurro.