Ilgiorno.it - Cantù, supremazia schiacciante: l’Urania si arrende

Leggi su Ilgiorno.it

La nuovadi coach Nicola Brienza debutta nel migliore dei modi. Una vittoria netta e senza appelli controMilano, spazzata via con il punteggio di 81-51. Protagonisti assoluti i tre giocatori più attesi: Dustin Hogue, Grant Basile (nella foto) e Tyrus McGee. La partita ha mostrato unaevidente:potrebbe essere la squadra da battere in questo campionato, al netto di una rimonta sulla vetta non semplice. La gara si decide subito, con i brianzoli che piazzano un 28-16 nel primo quarto, ampliando il divario nel secondo con un devastante 25-11., reduce da due sconfitte di misura, questa volta non riesce mai a entrare in partita, subendo una lezione. Alessandro Gentile, indicato come il pericolo numero uno, non incide come sperato: il suo 5/13 al tiro testimonia una serata difficile.