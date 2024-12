.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 9^ giornata del girone D

Il Corinaldo perde in casa contro la Mernap Faenza e scivola dal primo al terzo posto; il Cus Ancona perde a Montegranaro e resta penultimo ANCONA e CORINALDO, 9 dicembre– Quello appena terminato è stato un fine settimana decisamente negativo per le squadreprovincia di Ancona inB dia 5. Nella 9^, infatti, hanno perso sia Corinaldo che Cus Ancona, con lo Jesi a osservare il suo turno di riposo.Il Corinaldo, oltre alla partita, perde anche la vettaclassifica. La squadra di Tinti, infatti, ha perso 1-5 in casa contro la Mernap Faenza che l’ha sorpassata in classifica insieme all’Eta Beta Fano (vincente a Montesilvano contro la Real Dem). I corinaldesi, andati in rete con Micci, dunque, scivolano al terzo posto a -2 dalla vetta. Il Cus Ancona, invece, ha perso il derby marchigiano contro la Nuova Juventina Montegranaro per 3-1, con il gol del momentaneo 2-1 segnato dal dorico Quercetti.