Bellingham si unisce a quattro giocatori del Manchester City nella squadra maschile

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-09 20:17:52 Breaking news:Il Fifpro World XI è stato annunciato per il 2024, con la stella dell’Inghilterra e del Real Madrid Judenominata insieme adel.Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk è l’unico altro giocatore della Premier League ad essere incluso, con il resto dell’undici dominato dalle stelle del Real Madrid.Kylian Mbappe, arrivato al Real dal Paris Saint-Germain in estate, è affiancato dal nuovo compagno diVinicius Junior e da Erling Haaland dellinea d’attacco, che non include Lionel Messi per la prima volta dal 2006.Il centrocampo vede il vincitore del Pallone d’Oro Rodri e Kevin De Bruyne affiancati dae dal vincitore della Champions League Toni Kroos, ritiratosi dopo Euro 2024 di quest’estate.